Вскрыта схема застройщиков: суды вернули государству больше 70 гектаров земли в Уфе

Суды Башкирии вернули в государственную и муниципальную собственность земельные участки общей площадью больше 70 гектаров

Суды Башкирии вернули в государственную и муниципальную собственность земельные участки общей площадью больше 70 гектаров. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов республики.

Верховный суд Башкирии в апелляции, а также Кировский и Советский районные суды Уфы рассмотрели 33 гражданских дела по искам об изъятии участков у граждан для муниципальных нужд. Выяснилось, что группа лиц, связанная с застройщиками, скупала у горожан землю, которую администрация Уфы уже решила изъять. Целью сделок было не приобретение самих участков, а последующая мена на более ликвидные земли коммерческого назначения из неразграниченной госсобственности.

По мировым соглашениям с управлением по строительству и Минземимуществом республики изымаемые участки передавались в муниципальную собственность, а граждане получали взамен ликвидные коммерческие земли. После регистрации права эти участки переоформлялись на доверенных лиц или самих застройщиков. Так ликвидная земля выбывала из государственной собственности в обход закона, включая процедуру торгов.

Суды признали действия граждан недобросовестными и отказали в утверждении мировых соглашений. Участки общей площадью больше 70 гектаров истребованы и возвращены государству без выплаты компенсации.

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