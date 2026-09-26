Упала в колодец: спасатели вытащили собаку из западни под Уфой

Фото: ГКЧС РБ

В Уфимском районе Башкирии спасатели вытащили собаку из глубокого колодца в селе Авдон. Об этом сообщили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям.

Собака упала в колодец и не могла выбраться самостоятельно. Спасатели приехали на место и с помощью специального снаряжения достали животное. Собака не пострадала.

В экстренном ведомстве добавили, что в похожих случаях неравнодушные граждане могут звонить по номеру 112.

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