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НовостиПроисшествия26 сентября 2026 17:19

Упала в колодец: спасатели вытащили собаку из западни под Уфой

Под Уфой спасатели достали собаку из колодца
Владислав КАЗАНЦЕВ
Фото: ГКЧС РБ

Фото: ГКЧС РБ

В Уфимском районе Башкирии спасатели вытащили собаку из глубокого колодца в селе Авдон. Об этом сообщили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям.

Собака упала в колодец и не могла выбраться самостоятельно. Спасатели приехали на место и с помощью специального снаряжения достали животное. Собака не пострадала.

В экстренном ведомстве добавили, что в похожих случаях неравнодушные граждане могут звонить по номеру 112.

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