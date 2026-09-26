В Башкирии за сутки задержали 48 пьяных водителей

В Башкирии за минувшие сутки сотрудники Госавтоинспекции задержали 48 нетрезвых водителей, пятеро из них сели за руль пьяными повторно. Об этом сообщил начальник ГАИ республики Владимир Севастьянов. Всего инспекторы выявили больше 1550 нарушений правил дорожного движения. Девять человек управляли автомобилем, будучи лишёнными прав. Также зафиксировано 45 выездов на встречную полосу и 61 случай нарушения правил перевозки детей.

Севастьянов добавил, что в Башкирии продолжается профилактическая операция «Пешеход». В её рамках выявили 74 нарушения со стороны самих пешеходов.

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