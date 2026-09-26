С 1 октября появится льготный проезд на общественном транспорте: кто может воспользоваться этой возможностью в Башкирии

С 1 октября в Башкирии карту «Мир» можно использовать для льготного проезда на общественном транспорте Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 октября в Башкирии карту «Мир» можно использовать для льготного проезда на общественном транспорте. Эта возможность доступна пенсионерам по возрасту и людям с инвалидностью старше 18 лет.

Чтобы получить льготу, нужно зарегистрировать карту «Мир» на Госуслугах. Льгота начнёт действовать с 1 числа следующего месяца. Как только сумма поездок достигнет 600 рублей (столько стоит единый социальный проездной билет в республике) следующие станут бесплатными. Всего за месяц можно совершить 90 льготных поездок, включая уже оплаченные.

В будущем этот механизм планируют распространить на учреждения культуры и магазины.

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