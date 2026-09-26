Студент угнал две машины, чтобы добраться до дома: одну из них он просто толкал

Фото: МВД РБ

В Башкирии полицейские задержали 17-летнего жителя Архангельского района по подозрению в двух угонах. Об этом сообщили в МВД Башкирии.

По предварительным данным, студент одного из уфимских колледжей хотел добраться до родного села на попутке, но его довезли только до Кармаскалинского района. Там он решил угнать стоящую машину. Сначала попалась «Лада Приора» с незапертой дверью, но ключей в замке не было. Парень попытался сомкнуть провода, потом заглянул под капот и обнаружил, что нет аккумулятора. Тогда он попробовал завести машину «с толчка», протолкав её сто метров, но и это не сработало.

Оставив эту затею, студент нашёл вазовскую «пятнадцатую», уже с ключами в замке зажигания. Он завёл её и поехал в сторону Архангельского района. Добравшись до туда, парень бросил автомобиль на одной из улиц и пошёл домой.

Хозяева обеих машин - жители Кармаскалинского района 53 и 24 лет - обратились в полицию. Сотрудники быстро нашли и задержали студента. Против него возбудили два уголовных дела и отпустили под подпиской о невыезде.

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