В Башкирии за сутки дважды горела сухая трава

За минувшие сутки в Башкирии зарегистрировали два загорания сухой растительности

За минувшие сутки в Башкирии зарегистрировали два загорания сухой растительности. Один пожар произошел в Абзелиловском районе, другой – в Ишимбайском. Об этом сообщили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям.

С начала 2026 года в Башкирии возникло 33 очага лесных пожаров на общей площади больше 288 гектаров. Также зафиксировано 304 загорания сухой растительности — огонь охватил почти 2 тысячи гектаров.

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