20-летний водитель насмерть сбил человека в Башкирии

Фото: ГАИ РБ

В Чишминском районе Башкирии произошло ДТП с погибшим. Об этом сообщил начальник ГАИ республики Владимир Севастьянов.

Минувшей ночью на 8-м километре дороги Дмитриевка – Аминево – Новая 20-летний местный житель за рулём «Лады Весты» сбил пешехода. По словам водителя, мужчина находился на проезжей части.

От полученных травм 45-летний пешеход скончался на месте.

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