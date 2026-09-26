С 1 октября 2026 года в Башкирии повысятся тарифы на коммунальные услуги. Об этом сообщил Госкомитет республики по тарифам.

Сильнее всего подорожает водоотведение — на 12,7%. Вывоз твёрдых коммунальных отходов вырастет на 12%, электроэнергия — на 11,3%, водоснабжение — на 10,6%. Теплоснабжение прибавит 9,7%, газ — 9,6%. В среднем по республике плата за коммуналку увеличится на 10,7%.

В ведомстве напомнили, что тариф — это цена единицы услуги, а итоговая сумма в квитанции зависит ещё и от объёма потребления. Поэтому рост тарифа на определённый процент не означает, что вся платёжка увеличится ровно на столько же.

Между городами и районами республики тарифы будут разниться. Объясняется это состоянием инфраструктуры, удалённостью объектов, энергоёмкостью оборудования и плотностью застройки. Из-за этого у разных ресурсоснабжающих организаций цены отличаются.

Тарифы меняются, потому что растут расходы коммунальных организаций — на топливо, электроэнергию, ремонт сетей и инвестиционные программы.

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