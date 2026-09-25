Опасное растение у заброшки: в Башкирии обнаружили очаг борщевика Сосновского

Фото: Россельхознадзор Башкирии

В Бирском районе Башкирии на земельном участке сельскохозяйственного назначения обнаружили очаг борщевика Сосновского – инвазивного растения, которое считается сорным. Об этом рассказали в Россельхознадзоре республики.

В прошлом месяце надзорное ведомство после обращения администрации муниципалитет провело внеплановое выездное обследование участка площадью 0,8716 гектара. Проверка показала, что на окраине деревни Кандаковка стоит заброшенное производственное здание площадью 0,0768 гектара. Строение со всех сторон засыпано землей, а остальная территория заросла сорняком – на площади 0,0164 гектара.

На участке выявили нарушения требований Земельного кодекса и федеральных законов о плодородии земель сельскохозяйственного назначения и обороте таких земель. Арендатору участка выдали предписание об устранении нарушений земельного законодательства.

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