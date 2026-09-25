Пять раз за день: в уфимском воздухе обнаружили превышения допустимого загрязнения воздуха

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе позавчера, 23 сентября, пункты наблюдения за загрязнением атмосферы пять раз выявили превышение допустимой концентрации вредных веществ. Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

Днем на улице Ульяновых содержание хлорида водорода превысило норму в 1,1 раза, а сероводорода – в 1,8 раза. Возле ГДК и на улице Гафури концентрация изопропилбензола оказалась выше предельно допустимой в 1,1 раза. Вечером на улице Ульяновых содержание изопропилбензола превысило норму уже в 1,9 раза.

Повышенное загрязнение воздуха в Уфе фиксировали и ранее – в конце прошлой недели. По прогнозу Башгидрометцентра, до 20:00 26 сентября в Уфе, Салавате и Стерлитамаке сохранятся неблагоприятные метеоусловия, при которых загрязняющие вещества могут накапливаться в атмосфере.

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