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НовостиОбщество25 сентября 2026 13:18

В Уфе подходит к концу остекление башен Межвузовского кампуса: студентов планируют заселять уже в следующем году

В Уфе заканчивают остекление башен Межвузовского кампуса
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Администрация главы Башкирии

Фото: Администрация главы Башкирии

Строительство Межвузовского кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе идет без остановок – скоро завершат остекление всех семи башен. Об этом рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

Высота башен варьируется от 11 до 29 этажей. Каждую из них назвали в честь выдающихся ученых – Пифагор, Аристотель, Авиценна, Шэнь Ко, Менделеев, Вернадский и Циолковский.

Уже в следующем году в кампус заселятся студенты, преподаватели и приглашенные ученые.

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