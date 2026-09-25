Вернуть часть денег за взносы на капремонт: кому в Башкирии доступна такая возможность

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Башкирии могут вернуть часть денег за взносы на капремонт – условия зависят от возраста и ситуации. Об этом рассказали в Республиканском центре социальной поддержки населения.

Собственникам старше 70 лет вернут половину взноса, если они не работают и живут одни либо с неработающим родственником или инвалидом первой и второй группы. Для тех, кому больше 80 лет, при тех же условиях компенсация будет стопроцентной.

Выплата положена только на одну квартиру. Если есть задолженность, подтвержденная судебным актом за последние три года, в компенсации откажут. Размер выплаты рассчитывается исходя из минимального взноса на капремонт и регионального стандарта нормативной площади жилья. Также размер зависит от доли собственности. Если человек уже получает другую компенсацию, включающую капремонт, выплату уменьшат.

Для оформления понадобятся паспорт, СНИЛС, пенсионное удостоверение, документ о праве собственности, справка о составе семьи, квитанция о начислении взноса и реквизиты банковского счета. При наличии родственника-инвалида нужна справка об инвалидности. Заявление можно подать в МФЦ, филиале центра или онлайн через портал «Госуслуги».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.