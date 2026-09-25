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НовостиОбщество25 сентября 2026 12:53

Ямы вместо асфальта: Бастрыкин потребовал доклад дело о разбитой дороге в Башкирии

Бастрыкин взял на контроль дело о разбитой дороге в Башкирии
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о ненадлежащем состоянии дороги в Дюртюлинском районе Башкирии. Об этом рассказали в информационном центре ведомства.

В комментариях в аккаунте приемной Бастрыкина во «ВКонтакте» поступило обращение о нарушении прав жителей республики на качественную дорожную инфраструктуру. Участок автодороги между деревней Венеция и селом Ярмино длительное время находится в непригодном состоянии: асфальтовое покрытие деформировано, на поверхности образовались многочисленные ямы и неровности. Проезд транспортных средств небезопасен.

Возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю СК Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о предварительных и окончательных результатах расследования, а также о принимаемых мерах по обеспечению жителей качественной дорожной инфраструктурой.

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