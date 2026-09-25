Экс-главу района Башкирии поймали на афере с жильем для детей-сирот: он получил «условку»

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Бывшего главу администрации Бижбулякского района Башкирии осудили за превышение полномочий при покупке квартир для сирот – чиновник помог знакомому предпринимателю заработать на бюджете. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

По данным надзорного ведомство, экс-руководитель муниципалитета в нарушение законодательства помог бизнесмену в строительстве двухквартирного жилого дома в селе Бижбуляк. Позже без проведения конкурентных процедур квартиры приобрели в собственность администрации по выгодной для коммерсанта стоимости. Жилье предназначалось для детей-сирот.

Помещения построили без проектной и разрешительной документации, они не соответствовали требованиям безопасности и оказались непригодными для проживания. Несмотря на это, глава администрации подписал акты приема-передачи и выдал разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. Фактическая рыночная стоимость двух квартир оказалась в несколько раз ниже цены, установленной муниципальными контрактами.

Ущерб бюджету составил 5 миллионов рублей. Кроме того, нарушились права сирот – они лишились возможности проживать в переданных им помещениях. Было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Бижбулякский межрайонный суд назначил экс-чиновнику 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. Также его лишили права занимать определенные должности на 2 года 9 месяцев.

– Прокуратура в судебном порядке добивается увольнения чиновника в связи с утратой доверия, – заявили в надзорном ведомстве.

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