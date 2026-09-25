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НовостиПроисшествия25 сентября 2026 12:23

В Башкирии собака без поводка и намордника покусала ребенка: возбуждено уголовное дело

В Уфе возбудили уголовное дело из-за нападения собаки на ребенка
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

В Уфе собака напала на ребенка и покусала его – животное выгуливали без поводка и намордника. Об этом рассказали в Следственном комитете Башкирии.

Информацию о происшествии следователи обнаружили в ходе мониторинга средств массовой информации. По поручению руководителя следственного управления Владимира Архангельского возбудили уголовное дело.

Следователи организовали комплекс процессуальных действий для установления всех обстоятельств произошедшего.

– Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления, – сообщает Следком.

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