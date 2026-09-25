До -3 градусов: в Башкирии ожидается сильное похолодание

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Завтра, 26 сентября, в Башкирии будет переменная облачность без осадков – ночью местами возможны заморозки. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Башгидрометцентра.

В грядущую субботу ветер будет восточным и юго-восточным со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +2 до +7 градусов, местами возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0, -3 градусов. Днем воздух прогреется до +17, +22 градусов. На отдельных участках дорог ночью и утром ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.

В Уфе также будет переменная облачность без осадков. Ветер восточный и юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура ночью составит +5, +7 градусов, на окраинах города похолодает до +2 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +18, +20 градусов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.