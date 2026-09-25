Решила стать моделью, выслала интимные фото – и тут начался ад: уфимка стала жертвой жестокой аферы

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Уфы искала подработку в интернете и нашла предложение о работе моделью – все закончилось огромной суммы денег. Об этом рассказали в МВД Башкирии.

30-летняя женщина заполнила анкету на сайте и прикрепила интимные снимки, как того требовали условия трудоустройства. С ней связался в социальной сети якобы менеджер компании, обсудил детали и прислал производственный план с обещанием крупного вознаграждения.

После отправки новой партии фотографий женщине начали поступать угрозы о публикации материалов в социальных сетях. Злоумышленники пообещали удалить снимки, если она предоставит доступ к банковским приложениям. Испугавшись, уфимка передала пароль от онлайн-банка. Вскоре мошенники оформили на ее имя кредит на 303 тысячи рублей и перевели деньги на свой счет. Когда аферисты потребовали найти дополнительные средства, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

МВД призывает быть осторожными с предложениями о подработке, связанной с отправкой личных фото и видео – это частая схема для шантажа. Если вам угрожают распространением личных данных и требуют деньги, сразу обращайтесь в полицию.

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