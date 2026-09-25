Застряли на вершине: в Башкирии две туристки не смогли спуститься с горы Торатау

Фото: Ольга ИСКРЕН. Перейти в Фотобанк КП

Две девушки застряли на горе Торатау в Ишимбайском районе Башкирии. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

Вчера вечером в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение о помощи. К счастью, все закончилось благополучно – девушкам удалось спуститься самостоятельно, медицинская помощь не потребовалась.

В ведомстве напомнили: горы требуют внимания и осторожности. Перед выходом на маршрут необходимо зарегистрировать туристическую группу – это поможет спасателям оперативно прийти на помощь в случае необходимости.

Регистрацию можно пройти онлайн на сайте МЧС. Нужно указать состав группы, контактные данные руководителя и подробный план маршрута. Сотрудник обработает заявку в течение суток и передаст информацию в оперативные службы. Особенно это важно для маршрутов повышенной сложности – здесь обязательно сопровождение аттестованного инструктора-проводника.

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