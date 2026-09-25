Пришла в торговый центр и не выбралась: в Башкирии похоронили четвертую жертву пожара в ТСК «Солнечный»

Фото: Ирина Калошина

Сегодня, 25 сентября, в Башкирии похоронили 51-летнюю Елену Тимофееву – она погибла при пожаре в торговом центре в Стерлитамаке. Об этом сообщили в администрации города.

В день трагедии женщина ушла в торговый комплекс за покупками, но выбраться из охваченного огнем здания не успела. У Елены Захаровны остались супруг и дети. Проводить ее пришли родственники, коллеги, друзья и жители города, которые захотели отдать дань памяти землячке. Знакомые отметили, что она была жизнерадостным и доброжелательным человеком, и назвали ее смерть большим горем. Захоронение прошло на Новом кладбище.

Трагедия в ТСК «Солнечный» случилась в минувший вторник – днем 22 сентября. В здании произошло короткое замыкание, после чего вспыхнул пожар.

Вчера днем в Стерлитамаке похоронили трех сестер, погибших при том же пожаре. Всего жертвами стали четыре женщины. Пострадали пять человек – все девушки и женщины. Четверо пациенток находятся в больнице №1 Стерлитамака в состоянии средней тяжести. Еще одну 17-летнюю пострадавшую санитарной авиацией доставили в ожоговый центр в Уфе: ее состояние остается крайне тяжелым, девушка находится в медикаментозной коме.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание небезопасных услуг». Фигурантом расследования пока является только владелец торгового центра Сергей Родионов. Следствие считает, что он не обеспечил соблюдение мер безопасности в комплексе. Вчера суд отправил предпринимателя на два месяца в СИЗО.

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