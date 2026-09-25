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НовостиОбщество25 сентября 2026 8:31

В Башкирии мужчина заявился в суд с опасным предметом: потенциальную угрозу пресек бдительный пристав

Житель Башкирии пришел в суд с металлической цепью с шипами
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ФССП Башкирии

Фото: ФССП Башкирии

В Бирске у посетителя мирового суда на входе в здание нашли металлическую цепь с шипами. Об этом рассказали в Федеральной службе судебных приставов Башкирии.

Такой предмет относят к категории опасных предметов, способных причинить серьезные травмы. Благодаря бдительности сотрудника ФССП гражданин вынес цепь за пределы здания.

С начала 2026 года судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов выявили и пресекли попытки проноса в здания судов 1378 запрещенных предметов. Среди них – газовое и травматическое оружие, боеприпасы, электрошоковые устройства и холодное оружие.

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