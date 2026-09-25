«Черное небо» останется еще на сутки: в Башкирии продлят режим НМУ

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 25 августа, в 20:00 в Башкирии продлят режим неблагоприятных метеоусловий еще на 24 часа. Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

Режим, который в народе называют «Черное небо», будет действовать в Уфе, Стерлитамаке и Салавате. Из-за безветренной погоды вредные вещества не рассеиваются в атмосфере и оседают у земли – прямо на уровне жилых домов.

На время действия режима промышленные предприятия обязаны сократить выбросы в атмосферу.

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