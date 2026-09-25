Настырно пытался откупиться: в Башкирии осудили пойманного пьяным за рулем водителя

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Башкирии – недавно ему вынесли приговор. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов республики.

Все случилось в прошлом месяце, 21 августа, на 29-м километре автодороги Бирск – Тастуба – Сатка. Инспекторы остановили Renault Sandero, водитель которого был пьян. Чтобы избежать ответственности, мужчина несколько раз предложил инспекторам деньги. Те предупредили его об уголовной ответственности, однако он все равно подложил часть купюр в патрульную машину.

Ситуацию зафиксировали на видео. В суде житель Аскинского района вину признал полностью. Мировой судья назначил ему полгода исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

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