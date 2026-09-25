ГК ЧС: В Башкирии произошло пять природных пожаров

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

За минувшие сутки в Башкирии зафиксировали один лесной пожар – он произошел в Баймакском районе. Кроме того, в республике случилось четыре загорания сухой растительности: в Баймакском, Зилаирском и Ишимбайском районах, а также в городе Учалы. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

С начала 2026 года в Башкирии произошло уже 33 лесных пожара, их общая площадь превысила 288 гектаров. Помимо этого, зарегистрировано 302 загорания сухой растительности на площади более 1996 гектаров.

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