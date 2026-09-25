«Перенес операцию по трепанации черепа»: уфимец едва не убил заступившегося за инвалида мужчину

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

29-летний житель Уфы едва не убил мужчину, заступившегося за инвалида. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

По данным надзорного ведомства, молодой человек бил ногой инвалида, и тогда незнакомый ему мужчина решил заступиться. Завязалась драка, в ходе которой уфимец потерпевшему несколько ударов по голове. Травма оказалась настолько серьезной, что врачам пришлось делать трепанацию черепа.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Молодой человек частично признал вину. Калининский районный суд Уфы назначил ему 4,5 года колонии строгого режима, а также лишил права управлять транспортными средствами на 2 года 5 месяцев.

– Также суд удовлетворил иск потерпевшего о возмещении морального и материального ущерба на сумму свыше 700 тысяч рублей, – сообщает надзорное ведомство.

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