В уфимском аэропорту задерживается 10 рейсов: один из них – на семь часов

Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Уфы задерживаются 10 рейсов – пять на вылет и пять на прилет. Об этом сообщается на онлайн-табло авиаузла.

Задержки связаны с введенными ограничениями в ряде воздушных гаваней на прием и выпуск воздушные судов. Некоторые задержки очень серьезные. Например, самолет рейс Сочи – Уфа должен прилететь в 05:05, но его прибытие отложено до 12:45.

В аэропорту попросили пассажиров уточнять статус рейса перед выездом – на онлайн-табло или по телефонам представительств авиакомпаний.

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