После атаки БПЛА на Уфу Хабиров провел заседание оперштаба: какие поручения были даны

Фото: Администрация главы Башкирии

Башкирия на этой неделе снова подверглась атакам беспилотников, 23 сентября ПВО уничтожила 20 БПЛА. На следующий день в Доме Республики глава региона Радий Хабиров собрал руководителей министерств и ведомств, представителей правоохранительных органов и оперативных служб на заседание регионального оперативного штаба в Доме Республики.

Руководитель республики отметил, что слаженная работа всех служб позволила нейтрализовать угрозу, однако защиту промышленных объектов, объектов энергетики и теплоснабжения необходимо усилить.

Участники заседания разобрали вопросы межведомственного взаимодействия при чрезвычайных ситуациях и выработали меры по предупреждению диверсий и оперативному реагированию на них. По итогам встречи руководство предприятий и организаций получило конкретные поручения.

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