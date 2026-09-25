Всю ночь поиски вели полиция, спасатели и волонтеры: в Башкирии свернули розыск пропавшего в лесу мужчины

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

В Уфимском районе Башкирии пожилой мужчина ушел на прогулку в лес и не вернулся домой. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

Родственники 81-летнего жителя поселка Юматово забили тревогу, когда мужчина не появился дома в назначенное время. Дозвониться до него не удавалось. Всю ночь спасатели прочесывали лесной массив и прилегающие территории. К поискам подключились сотрудники полиции и волонтеры.

Утром пенсионера заметили на дороге. Ему оказали необходимую помощь и доставили к родным.

ГК ЧС напомнил: пожилых людей не стоит отпускать одних на прогулки в ночное время, особенно в лес. У них всегда должен быть заряженный телефон. В экстренной ситуации нужно звонить по номеру 112.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.