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НовостиОбщество25 сентября 2026 4:29

Отходы у берега реки: в Башкирии предприятие оштрафовали за угрозу загрязнения водоема

В Башкирии производитель щебня вывалил отходы у берега реки
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Генриэтта ПЕРЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Компания в Учалинском районе Башкирии свалила отвалы дробленого камня и гранитных блоков прямо у берега реки Шартымка. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Учалинская межрайонная прокуратура заинтересовалась ситуацией после того, как нашла публикацию о нарушении в интернете. Проверка подтвердила: организация разместила строительные отходы в прибрежной защитной полосе вблизи деревни Мансурово. Отвалы, как утверждают в прокуратуре, создают реальную угрозу загрязнения водоема.

Юридическое лицо привлекли к административной ответственности и выписали штраф на 200 тысяч рублей. Руководству компании также направили представление об устранении нарушений.

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