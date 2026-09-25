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НовостиОбщество25 сентября 2026 4:01

Утром местами туман: какая погода ждет жителей Башкирии в конце недели

В Башкирии ожидается утренний туман и до +24 градусов днем
Павел КРАЙНОВ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В последний рабочий день нынешней недели в Башкирии прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. По данным Башгидрометцентра, 25 сентября в республике ночью и утром местами ожидается туман. Экстренные службы предупреждают о падении видимости на дорогах до 500 метров.

Ветер будет восточного направления 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +4, +9°С, в восточных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-1°С, днем +19, +24°С, в восточных районах до +14°С.

В Уфе прогнозируется переменная облачность, местами ночью и утром туман. Ветер восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +4, +6°С, днем +19, +21°С.

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