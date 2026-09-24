В Башкирии утвердили 60 новых мер поддержки участников СВО

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Власти Башкирии дополнили и расширили список мер поддержки участников СВО и членов их семей. Соответствующее распоряжение накануне подписал глав региона Радий Хабиров, документ опубликован на официальном портале правовой информации республики.

Согласно распоряжению, право на льготы имеют ветераны и участники СВО, а также члены их семей: супруга, дети до 18 лет и студенты до 23 лет, обучающиеся на очной форме обучения, иждивенцы, дедушки и бабушки. Льготы распространяются, в том числе, на членов семьи погибших и признанных безвестно отсутствующими участников боевых действий.

В новый список мер поддержки участников специальной военной операции из Башкирии и членов их семей власти включили 60 новых пунктов.

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