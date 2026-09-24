И.о. главного судебного пристава в Башкирии назначен Дмитрий Бровченко

Накануне Дмитрия Бровченко (слева) представили главе Башкирии Радию Хабирову. Фото: пресс-служба главы РБ

Сегодня, 24 сентября, советник директора Федеральной службы судебных приставов Александр Дарин представил нового и.о. руководителя регионального управления ведомства. Им стал подполковник внутренней службы Дмитрий Бровченко – накануне его официально представили в уфимском Белом доме главе Башкирии Радию Хабирову.

Подполковник внутренней службы Дмитрий Бровченко окончил БашГУ и начал службу в 2001 году. С 2019 по 2026 годы он возглавлял управление ФССП в Кировской области, а до этого назначения несколько лет занимал должность заместителя руководителя управления в Башкирии.

Сегодня в присутствии главного федерального инспектора по республике Александра Акатьева врио руководителя ФССП по Башкирии представили коллективу управления.

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