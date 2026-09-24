В Башкирии участники СВО и члены их семей смогут оформить путевку в санаторий через МФЦ

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает пресс-служба правительства Башкирии, власти упростили порядок обращения за путевками в санаторий участникам СВО и членам их семей. Теперь заявку на санаторный отдых льготная категория граждан может через МФЦ.

Кроме того, получить путевку в санаторий участники специальной военной операции и члены их семей могут, обратившись непосредственно в санаторий. Власти должны им предоставить список здравниц, куда можно съездить поправить здоровье, воспользовавшись льготой.

- Расширение перечня способов подачи обращения – важный шаг в повышении доступности санаторно-курортного лечения для наших граждан. Мы продолжим улучшать процессы, чтобы каждый, кто имеет право на поддержку, мог получить ее, - прокомментировала инициативу министр земельных и имущественных отношений Башкирии Наталья Полянская.

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