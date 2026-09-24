Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 сентября 2026 13:47

Новый год близко: в Уфе до 20 декабря установят ледовые городки

Власти Уфы начали подготовку к празднованию Нового года
Павел КРАЙНОВ
На фото: установка новогодней елки перед Дворцом спорта в Уфе. Фото: пресс-служба уфимской мэрии

На фото: установка новогодней елки перед Дворцом спорта в Уфе. Фото: пресс-служба уфимской мэрии

И.о. мэра Уфы Рустам Шарипов накануне подписал постановление о подготовке властей к празднованию Нового года-2027. В этом же постановлении утвержден состав комиссии из чиновников уфимской мэрии, ответственных за организацию новогодних мероприятий.

Согласно документу, в администрации каждого района должны до 24 ноября определить, где будут установлены новогодние елки и появятся ледовые городки с горками. Предполагается, что елки установят на площадях и в парках до 10 декабря, а ледовые городки откроются во всех районах Уфы до 20 декабря.

В документе также упоминается, что в этом году на набережной реки Белая вновь будет открыт ледовый каток. Предполагается, что его зальют к 20 декабря.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.