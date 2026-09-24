Новый год близко: в Уфе до 20 декабря установят ледовые городки

На фото: установка новогодней елки перед Дворцом спорта в Уфе. Фото: пресс-служба уфимской мэрии

И.о. мэра Уфы Рустам Шарипов накануне подписал постановление о подготовке властей к празднованию Нового года-2027. В этом же постановлении утвержден состав комиссии из чиновников уфимской мэрии, ответственных за организацию новогодних мероприятий.

Согласно документу, в администрации каждого района должны до 24 ноября определить, где будут установлены новогодние елки и появятся ледовые городки с горками. Предполагается, что елки установят на площадях и в парках до 10 декабря, а ледовые городки откроются во всех районах Уфы до 20 декабря.

В документе также упоминается, что в этом году на набережной реки Белая вновь будет открыт ледовый каток. Предполагается, что его зальют к 20 декабря.

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