За неделю в Башкирии скакнули цены на помидоры, свинину и соль

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В Башкирии за неделю подорожали помидоры, свинина и соль. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 15 по 21 сентября помидоры подорожали на 4,46%. На этой неделе ее средняя цена составила 142,45 рубля. Также жителям республики на 2,32% больше придется отдать за свинину (кроме бескостного мяса) (средняя цена – 352,82 рублей) и на 2,12% за поваренную пищевую соль (14,36 рубля).

Однако на этой неделе на 7,9% подешевел белокочанная капуста (35 рублей), на 4,73% – картофель (41,91 рубля), на 4,3% – морковь (43,18 рубля).

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