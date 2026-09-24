В башкирском лесу полиция всю ночь искала пропавшего грибника: днем его обнаружил родственник

Фото: Виктор ДРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Благовещенском районе Башкирии завершились поиски двух заблудившихся грибников. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

Компания из нескольких человек ночью приехала в лес за грибами неподалеку от деревни Щепное. Когда все разбрелись по сторонам, пропали мужчина и женщина. На место выехали спасатели Госкомитета по ЧС, МЧС, полиция и волонтеры.

К утру женщина самостоятельно нашла дорогу и выбралась из леса – она уже вернулась домой. Спустя полтора часа стало известно, что с мужчиной тоже все в порядке – его днем нашел родственник. К счастью, медицинская помощь ему не потребовалась.

В ГК ЧС отметили, что история закончилась благополучно. Ведомство напомнило: лес – это не только тишина и красота, но и место, где важно быть внимательным и осторожным.

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