В Башкирии трое парней похитили и избили человека: ближайшие годы вымогатели проведут на нарах

Фото: Объединенная пресс-служба судов Башкирии

Трое жителей Белебеевского района Башкирии получили сроки за похищение человека и вымогательство. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов республики.

По данным ведомства, ночью в декабре 2024 года подсудимые напали с бейсбольной битой в кафе на мужчину. Они силой вывели его из заведения, посадили в машину и возили по городу.

По дороге и на остановках нападавшие избивали жертву руками, ногами и битой, требуя деньги. Преступники отобрали у него банковские карты и заставляли снять наличные. Потерпевшему удалось сбежать, когда похитители на мгновение потеряли бдительность.

В суде обвиняемые настаивали, что мужчина поехал с ними добровольно и никакого сговора не было. Суд им не поверил.

Белебеевский городской суд назначил троим от 7 до 8 лет колонии общего и строгого режима. Их взяли под стражу прямо в зале суда. Также с осужденных взыскали от 100 до 350 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу пострадавшего. Приговор пока не вступил в законную силу.

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