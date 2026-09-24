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НовостиОбщество24 сентября 2026 12:44

Уфимцы жалуются на неисправное освещение на набережной реки Белой: мэрия ответила на обращения

Мэрия Уфы ответила на жалобы на несправное освещение на набережной
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Уфы пожаловался на состояние набережной реки Белой. На странице мэрии он написал, что освещение там не работает уже больше месяца, а плитка пришла в негодность.

В мэрии объяснили, что сети освещения и плитка не переданы на обслуживание эксплуатирующим организациям из-за выявленных дефектов. Чиновники пояснили, что сейчас решается вопрос о дополнительном финансировании восстановительных работ, сроки выполнения которых еще не определили.

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