Сиделка выключила камеру, и родня не увидела, как ее бабушку убивают: душегубку из Башкирии уже задержали

В Башкирии задержали 55-летнюю женщину, ее обвиняют в избиении до смерти пенсионерки. Об этом рассказали в Следственном комитете и МВД республики.

Согласно версии следствия, женщина работала сиделкой у пожилой пары в Стерлитамаке. Ночью после ссоры с сыном она, будучи пьяной, пришла переночевать в квартиру подопечных. Там она умышленно выключила Wi-Fi на камере видеонаблюдения, после чего несколько раз ударила голове 72-летнюю пенсионерку. Утром сиделка обнаружила, что потерпевшая не подает признаков жизни, и скрылась. Тело обнаружил родственник.

Сиделку задержали в квартире знакомого ее сына. На нее завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей». С женщиной уже провели первоначальные следственные действия. Решается вопрос об ее аресте.

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