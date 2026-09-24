Уфимцы пожаловались на загрязнение воздуха от асфальтного завода: Минэкологии начало проверку

Фото: Минэкологии Башкирии

Жители уфимского микрорайона Нижегородка» пожаловались на загрязнение воздуха из-за работы асфальтного завода. Об этом рассказал глава Министерства природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов.

В адрес министерства поступило более 20 жалоб. Для оценки качества атмосферы организовали отбор проб с помощью передвижной экологической лаборатории – проверяют на оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, диоксид серы и другие вещества. Все материалы направят в органы прокуратуры для согласования внеплановой выездной проверки.

– При выявлении нарушений требований природоохранного законодательства будут приняты исчерпывающие меры реагирования. Ситуация находится под моим личным контролем, – заверил Фазылов.

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