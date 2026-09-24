Хозяин сгоревшего ТСК «Солнечный» арестовали: он пробудет в СИЗО два месяца

Фото: Прокуратура Башкирии

Сегодня, 24 сентября, суд постановил заключить под стражу до 22 ноября владельца торгово-сервисного комплекса «Солнечный» в Стерлитамаке, где при пожаре погибли четыре человека. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Стерлитамакский городской суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте индивидуального предпринимателя. Согласно материалам дела, днем 22 сентября в результате оказания обвиняемым услуг, не отвечающих требованиям безопасности, произошло возгорание торговых помещений. В пожаре погибли четыре человека, еще девять пострадали.

Предпринимателя обвиняют по двум уголовным статьям: «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Следствие считает, что собственник здания не обеспечил соблюдение норм пожарной безопасности при эксплуатации объекта.

Следователи и криминалисты продолжают собирать доказательства: изъяли документацию по противопожарной безопасности объекта, допрашивают очевидцев. Назначен комплекс судебных экспертиз. Отдельно правовую оценку дадут действиям должностных лиц органов пожарного надзора.

Четверо пострадавших продолжают лечение в городской клинической больнице №1 Стерлитамака – их состояние оценивают как средней степени тяжести. Одну из пациенток санитарной авиацией доставили в ожоговый центр уфимской больницы № 18, ее состояние остается крайне тяжелым.

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