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НовостиОбщество24 сентября 2026 11:12

Картельный сговор на 207 миллионов: в Башкирии компании завышали цены на госконтрактах

В Башкирии с пяти предприятий взыщут 207 миллионов рублей за картельный сговор
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Пять предприятий в Башкирии вступили в картельный сговор и завысили стоимость 77 государственных и муниципальных контрактов на 207 миллионов рублей. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Надзорное ведомство провело проверку исполнения антимонопольного законодательства и установила, что с 2021 по 2023 год пять организаций договорились о заключении контрактов на поставку мебели, оборудования и оказание услуг по завышенной стоимости. Это привело к необоснованному отчуждению бюджетных средств.

После проверки ФАС наложил на организации штраф на сумму более 2,8 миллиона рублей. Прокуратура также направила иск в Арбитражный суд республики о взыскании в доход государства денег, полученных в результате недобросовестной конкуренции.

– Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда приведено к немедленному исполнению и находится на контроле прокуратуры, – сообщает надзорное ведомство.

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