Сбил женщину на «зебре» и скрылся: в Башкирии задержали водителя-нарушителя

Фото: ГАИ Ишимбая

В башкирском городе Ишимбай водитель наехал на женщину на пешеходном переходе без светофора и скрылся с места происшествия. Об этом рассказали в Госавтоинспекции города.

Пострадавшую доставили в больницу с различными травмами. Сотрудники ГАИ выяснили личность водителя и задержали его. Ему предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но он отказался.

На водителя составили административный протокол по статье «Невыполнение водителем законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

– Садиться за руль в нетрезвом виде недопустимо. Будьте внимательны на дорогах, особенно вблизи пешеходных переходов. Берегите себя и других! – призвали в дорожной полиции.

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