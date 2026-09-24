В Башкирии за неделю клещи покусали 133 человек: среди них 66 детей

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За неделю в Башкирии зарегистрировали 133 обращения в медицинские организации по случаю присасывания клещей, 66 жертв насекаемых – дети. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре республики.

С начала эпидемического сезона зафиксировали 7002 таких обращения. В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии исследовали 7482 клеща, снятых с людей. Зараженность вирусом клещевого энцефалита составила 0,5% (в 2025 году был 1%), возбудителями инфекционного боррелиоза – 21,1% (17,5%).

Чтобы обезопасить себя от клещей, Роспотребнадзор рекомендует носить светлую закрытую одежду, заправлять брюки в носки, использовать репелленты и акарицидные средства для обработки одежды. Осматривать себя нужно каждые 15-20 минут во время прогулки и полностью после возвращения домой. Домашних животных следует обрабатывать специальными средствами защиты.

При обнаружении клеща его нужно удалить выкручивающими движениями, обработать рану антисептиком и немедленно сдать паразита на исследование.

– Лучшая защита от клещевого вирусного энцефалита – это вакцинация, – напомнили в Роспотребнадзоре.

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