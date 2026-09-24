Конец таксистам-зазывалам в Башкирии близок: Курултай принял в первом чтении законопроект о штрафах для извозчиков

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Сегодня, 24 сентября, Государственное Собрание Башкирии приняло в первом чтении законопроект о запрете нелегального предложения услуг такси в аэропорту, на автовокзалах и автостанциях.

Поправки внесут в региональный закон об организации транспортного обслуживания. После окончательного принятия закона Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии разработает отдельный проект о штрафах для таксистов-зазывал – размер санкций определят позже, ориентируясь в том числе на опыт Москвы, где штраф начинается от 5 тысяч рублей.

Контролировать нарушителей будут с помощью регулярных рейдов в аэропортах и на автовокзалах. Протоколы об административных правонарушениях в отношении зазывал станут составлять сотрудники Минтранса.

По словам главы Минтранса Башкирии Любови Минаковой, инициатива направлена на безопасность перевозок пассажиров и багажа, а также на защиту прав граждан. В министерстве отметили, что нелегальные перевозчики создают серьезную угрозу безопасности: зазывалы не проходят ежедневный медосмотр, их машины не проходят регулярный техосмотр, а жизнь и здоровье пассажиров при таких поездках не застрахованы. Сейчас в реестре такси Башкирии зарегистрировано более 26 тысяч транспортных средств.

После введения запрета пассажирам предложат заказывать такси через официальные стойки легальных служб или мобильные приложения.

Похожие штрафы уже действуют в Московской области – там с прошлого года граждане платят от 5 тысяч рублей, должностные лица – 20 тысяч, а юридические – 50 тысяч рублей.

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