В Башкирии прокуроры выявили общагу из прошлого века (во многих смыслах). Бедным студентам приходилось в ней жить

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Студенческое общежитие филиала колледжа в селе Новобелокатай (Белокатайский район) Башкирии в деревянном здании 1959 года постройки не соответствует санитарным и противопожарным нормам. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Нарушение выявила местная прокуратура. Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием обязать обеспечить нуждающихся студентов на период обучения благоустроенным жильем.

– Требования прокурора удовлетворены, что также своим решением подтвердил Верховный суд республики. Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства, – сообщает прокуратура.

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