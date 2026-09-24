Участковый убедил жителя Башкирии женится на его матери и уйти на СВО: полученные от властей деньги родственники похитили

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В Башкирии участковый и его мать похитили более 2 миллионов рублей у участника специальной военной операции. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов республики.

Родственники продумали хитроумную схему: мужчина использовал служебное положение, чтобы организовать фиктивный брак для потерпевшего и своей матери. Затем он добился того, что тот подписал еще и контракта с Министерством Обороны России о прохождении службы в зоне СВО. После того как государство перечислило выплату за заключение контракта на банковский счет потерпевшего, родственники-преступники похитили эти деньги.

Было возбуждено по статьям «Мошенничество», «Превышение должностных полномочий», «Служебный подлог» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества». На суде мать и сын полностью признали вину, они все возместили.

Туймазинский межрайонный суд признал обоих виновными. Полицейский, который был впоследствии уволен, получил 6 лет лишения колонии общего режима, лишился звания старшего лейтенанта полиции и права занимать должности в правоохранительных органах на 2 года и 9 месяцев. Его матери назначили 3 года 6 месяцев условно с аналогичным испытательным сроком. По статье «Легализация денежных средств или иного имущества» обвинения она оправдана – суд не нашел состава преступления.

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