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НовостиОбщество24 сентября 2026 8:22

«Черное небо» над городами Башкирии: в Уфе, Стерлитамаке и Салавате введут режим НМУ

В трех городах Башкирии введут режим «Черное небо»
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 24 августа, в Башкирии с 20:00 начнет действовать режим неблагоприятных метеоусловий. Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

Режим, известный в народе как «Черное небо», введут в Уфе, Стерлитамаке и Салавате на ближайшие сутки.

Из-за безветренной погоды вредные вещества не рассеиваются в атмосфере и оседают у земли – прямо на уровне жилых домов. На этот период промышленные предприятия обязаны сократить выбросы в атмосферу.

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