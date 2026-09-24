Ничего не подписывала, SMS не получала: на женщину-инвалида из Башкирии без ее ведома оформили два кредита

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Жительница Караидельского района Башкирии обнаружила на свое имя два кредита на 30 тысяч рублей – деньги при этом она не брала, договоры не подписывала и SMS-коды подтверждения не вводила. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Женщина имеет статус инвалида. Она обратилась в надзорное ведомство, после чего прокуратура провела проверку и подтвердила: займы оформили без ее ведома и согласия. Расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество».

Прокуратура подала иск в суд с требованием признать оба договора займа недействительными, аннулировать задолженность и взыскать компенсацию морального вреда.

– Суд удовлетворил требования прокурора. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства, – сообщает прокуратура.

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