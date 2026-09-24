Бесследно исчез в глухих стенах леса: в Башкирии полиция и спасатели второй день ищут пропавшего грибника

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Двое грибников потерялись в лесу у деревни Щепное (Благовещенский район Башкирии). Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

Компания друзей приехала в лес за грибами, но в какой-то момент разбрелась по сторонам – и мужчина с женщиной не смогли найти дорогу обратно. Ночью на поиски выехали спасатели Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям, сотрудники МЧС, полиция и волонтеры.

К утру женщина смогла самостоятельно выбраться из леса и вернулась домой. Поиски мужчины продолжаются – спасатели и добровольцы прочесывают чащу.

Спасатели напоминают: если вы заблудились в лесу, главное – не паниковать и не идти наугад. Остановитесь и сразу наберите 112. Чем раньше поступит сигнал о пропаже, тем быстрее придет помощь.

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