Консоль, смартфоны и ноутбук: в Уфе менеджера ПВЗ поймали на воровстве и продаже товаров

В Уфе задержали сотрудника пункта выдачи заказов – он несколько месяцев похищал товары работодателя, а после того, как его поймали в первый раз, не остановился. Об этом рассказали в МВД Башкирии.

24-летний менеджер устроился на работу в апреле. Уже в августе ревизия выявила недостачу на 150 тысяч рублей. Молодой человек признал вину и пообещал возместить ущерб – однако вскоре продолжил красть. В сентябре владелец точки на улице Коммунистической недосчитался игровой консоли, трех смартфонов и ноутбука. Общий долг перед работодателем превысил 300 тысяч рублей.

На допросе задержанный рассказал, что забирал товары без оплаты и перепродавал их неизвестным покупателям ради денег. К уголовной ответственности ранее он не привлекался.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в крупном размере». В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

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